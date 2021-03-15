Российского космонавта отобрали для полета на корабле Маска

Космонавт Сергей Корсаков, который должен был полететь на «Союзе МС-18» в апреле, стал претендентом на полет на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов.

«Сергей — один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения», — сказал Власов в эфире радио «Комсомольская правда».

Роскосмос накануне сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-18», вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай.

По словам Власова, Crew Dragon — новый корабль. И США подстраховались, включив астронавта в экипаж «Союза». Такая практика будет логична и в будущем.

«Мы будем выполнять полеты смешанными экипажами: наши космонавты будут летать на Crew Dragon, на американских коммерческих кораблях, а астронавты NASA будут летать на наших», — пояснил Власов.