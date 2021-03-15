Варламов высмеял уборку улиц в Новосибирске. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов записал выпуск новостей для канала на Youtube «Че Происходит» из Новосибирска, он объяснил свой выбор опасностью города, а именно ужасной уборкой снега.

«Новосибирск зимой опасен снегом. Да, в это сложно поверить, но третий по численности населения город России не могут убирать. Эта снежная катастрофа, этот снежный апокалипсис тут происходит каждый год. Из года в год город тонет в сугробах. Ходить по городу невозможно», — сказал в начале программы Варламов, сидя на огромной куче снежных глыб.

В программе Варламов рассказывает новости, периодически показывая, как пробирается по сугробам и тропинкам по Новосибирску.