Курсу доллара предсказали обвал к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал обвал курса доллара к концу апреля. Рубль укрепится на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

«Стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — сообщил аналитик «Вечерней Москве».

Рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля. В паре рубль — доллар, как заметил Кузнецов, тоже прогнозируются положительные тенденции.

«В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75–76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждет обвал почти до 70–71 рубля», — спрогнозировал Кузнецов.