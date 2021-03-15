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Курсу доллара предсказали обвал к концу апреля

Источник:
«Вечерняя Москва»
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Фото: © Sibnet.ru

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал обвал курса доллара к концу апреля. Рубль укрепится на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

«Стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — сообщил аналитик «Вечерней Москве».

Рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля. В паре рубль — доллар, как заметил Кузнецов, тоже прогнозируются положительные тенденции.

«В середине апреля американская валюта, конечно, улучшит свои позиции и достигнет максимум 75–76 рублей за доллар. Но к концу месяца его ждет обвал почти до 70–71 рубля», — спрогнозировал Кузнецов.

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Топ комментариев

west_nik

Печатают бумагу, под названием доллары в миллиардах для оплаты камикадзе с кастрюлями на головах.

pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

WSG0600-164-164

Садомазохисты? Нато в сторонке нервно перекурит до последнего нациста.

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...
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