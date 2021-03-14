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Зюганов предложил поднять налоги для «подозрительно богатых»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить получение выплат «подозрительно бедными» семьями и в ответ предложил поднять налоги для «подозрительно богатых».

Минтруд предложил перестать платить детские пособия тем семьям, которые официально зарабатывают мало, но владеют, например, новыми джипами или тремя машинами.

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям. Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых"», — написал Геннадий Зюганов в Telegram.

По его мнению, одновременно следует ратифицировать статью 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. «Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"»,— отметил лидер КПРФ.

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west_nik

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Alhazred

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pepelmetal

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