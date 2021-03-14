Эксперт посоветовал остерегаться голосового помощника

Пользователям не стоит обсуждать при голосовом помощнике свою личную жизнь и финансы, считает руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

«Достаточно вспомнить, что и Apple, и Google до недавнего времени записывали все разговоры, которые ведутся в присутствии голосового помощника (даже в неактивированном режиме) и передавали их сторонним организациям на расшифровку», – приводит агентство «Прайм» слова Закарена.

Отключить помощника просто. Нужно в настройках отменить передачу голосовых данных, и тогда «слушать» перестанут.

Эксперт также рекомендовал не обсуждать с помощником вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить его узнать по фото, ядовитый или съедобный гриб вы нашли в лесу, или определить диагноз по симптомам.