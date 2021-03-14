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Захарова объяснила, что мешает Западу открыто напасть на Россию

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © mid.rus; instagram.com/

Западные страны не предпринимают открытых агрессивных шагов в отношении России лишь потому, что Москва выстроила не позволяющую этого сделать систему обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почему [Запад] не приступает к прямой агрессии [против РФ]? Да только по одной простой причине: потому что за последние годы Россия выстроила систему обороны, которая не позволяет им это сделать, они это четко понимают», — сказала Захарова в эфире телеканале «Россия-1».

При этом дипломат отметила агрессивное поведение Запада в информационной среде. «Там, где они понимают, что они могут поиграть в свои грязные игры, там, где они чувствуют еще слабину с нашей стороны», — пояснила Захарова.

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