Опровергнуто правило пяти секунд для упавшей еды

Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал, можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять.

По его словам, поднять и съесть вы можете только то, что упало на стол, в чистоте которого вы уверены. Например, на стол у вас дома, поверхность которого вы периодически обрабатываете дезинфицирующими средствами.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — сказал Шестаков беседе на радио Sputnik.

Существует вполне реальная вероятность, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.

«Как бы ни старались вымывать домашний пол, там могут оказываться опасные микроорганизмы. Например, через обувь, если мы наступили в фекалии животных и в домашней обуви прошлись через прихожую», — добавил Шестаков.