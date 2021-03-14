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Опровергнуто правило пяти секунд для упавшей еды

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © pixabay.com/mohamed_hassan / Pixabay License

Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал, можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро ее поднять.

По его словам, поднять и съесть вы можете только то, что упало на стол, в чистоте которого вы уверены. Например, на стол у вас дома, поверхность которого вы периодически обрабатываете дезинфицирующими средствами.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — сказал Шестаков беседе на радио Sputnik.

Существует вполне реальная вероятность, что даже на чистом на вид полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.

«Как бы ни старались вымывать домашний пол, там могут оказываться опасные микроорганизмы. Например, через обувь, если мы наступили в фекалии животных и в домашней обуви прошлись через прихожую», — добавил Шестаков.

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