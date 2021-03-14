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Астрофизики указали на опасные заблуждения Илона Маска

Источник:
РИА Новости
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Фото: Daniel Oberhaus / CC BY-SA 4.0

Британский астрофизик Мартин Рис раскритиковал за опасные заблуждения основателя SpaceX Илона Маска, планирующего отправить миллион человек на Марс к 2050 году.

«Идея Маска <…> является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — приводит РИА Новости слова Риса, сказанные им на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Его собеседник, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, в свою очередь, отметил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется «превратить» его в Землю.

Тайсон добавил, что переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным. По мнению ученого, в нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе.

Маск ранее заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Также SpaceX занимается разработкой транспортной системы, позволяющей доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.

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