Северная Корея отказалась идти на контакт с США

Представитель американской администрации заявил о безуспешных попытках США «по различным каналам» выйти на контакт с властями КНДР для предотвращения эскалации напряженности.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — приводит ТАСС заявление представителя американской администрации.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, «активного диалога» с Северной Корей нет уже больше года, «несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США».

Администрация президента Джо Байдена ранее заявляла, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР.