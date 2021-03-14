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Северная Корея отказалась идти на контакт с США

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House from Washington, DC

Представитель американской администрации заявил о безуспешных попытках США «по различным каналам» выйти на контакт с властями КНДР для предотвращения эскалации напряженности.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — приводит ТАСС заявление представителя американской администрации.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, «активного диалога» с Северной Корей нет уже больше года, «несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США».

Администрация президента Джо Байдена ранее заявляла, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР.

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