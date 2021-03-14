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Британию встревожил результат прямого военного конфликта с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Дуэль танковых частей Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу британцев, к такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику», — приводит ТАСС содержание доклада.

В документе говорится, что многим из британских машин больше 30 лет, у них очень низкая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и не получают достаточной поддержки с воздуха.

Авторы доклада пришли к мнению, что противостояние танковых частей Великобритании и России закончилось бы «совсем не обязательно в пользу британской армии».

По их оценкам, в своем нынешнем виде британский парк бронетехники не позволяет Соединенному Королевству вносить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО. К

В то же время, как отмечается в документе, российские вооруженные силы обновились и обзавелись современным бронетанковым вооружением.

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