Елизавета II с восхищением вспомнила о встрече с Гагариным

Королева Великобритании Елизавета II в рамках Британской неделе науки поделилась воспоминаниями о встрече с первым покорителем космоса Юрием Гагариным, состоявшейся без малого 60 лет назад.

Гагарин прибыл в Великобританию в июле 1961 года с четырехдневным визитом. Он встретился с рядом британских общественных и политических деятелей, а также присутствовал на обеде в Букингемском дворце.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его в особенности таким», — цитирует Daily Mail Елизавету II. По ее словам, ей было очень интересно познакомиться с человеком, побывавшим в космосе.

«Должно быть очень страшно» стать первопроходцем, не зная, чем именно закончится это путешествие, сказала королева. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», — отметила глава британской королевской семьи.

В ответ на вопрос каким еще ей запомнился Гагарин, Елизавета II шутливо ответила: «русским», намекнув на то, что советский космонавт не говорил по-английски.