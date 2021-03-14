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Перечислены фатальные ошибки при зарядке смартфона

Источник:
«Российская газета».
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора смартфона.

Эксперт предостерегла от использования «универсальных зарядок» из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Она призвала также не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.

При этом Насибулина не рекомендуют  дожидаться полной разрядки смартфона. «Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15%», — рассказала аналитик в интервью «Российской газете».

«Идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80», — пояснила она.

По ее словам, лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

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