Распродажу туров с кешбэком устроят в марте и апреле

Распродажа туров с кешбэком за отдых в России пройдет в марте и апреле, совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня, сообщает пресс-служба российского правительства.

Программа туристического кэшбека предполагает возврат туристам 20% стоимости отдыха по России, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку.

«Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин намерен принять решение о выделении на программу туристического кешбэка 2 миллиардов рублей.

Запуск нового этапа программы в марте позволит россиянам уже сейчас, когда приближается сезон отпусков, заранее бронировать поездки по доступной цене, отметил Мишустин.