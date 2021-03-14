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Распродажу туров с кешбэком устроят в марте и апреле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Zykov from Russia / CC BY-SA 2.0

Распродажа туров с кешбэком за отдых в России пройдет в марте и апреле, совершить путешествие в рамках программы можно будет до июня, сообщает пресс-служба российского правительства.

Программа туристического кэшбека предполагает возврат туристам 20% стоимости отдыха по России, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку.

«Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин намерен принять решение о выделении на программу туристического кешбэка 2 миллиардов рублей.

Запуск нового этапа программы в марте позволит россиянам уже сейчас, когда приближается сезон отпусков, заранее бронировать поездки по доступной цене, отметил Мишустин.

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