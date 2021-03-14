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Ученые раскрыли принцип работы древнегреческого компьютера

Источник:
BBC
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Фото: Tilemahos Efthimiadis from Athens, Greece / CC BY 2.0

Британские ученые впервые построили полную компьютерную модель Антикитерского механизма. Устройство, созданное около двух тысяч лет назад в древней Греции, считают первым аналоговым компьютером в мире.

Механизм был обнаружен у острова Антикитера в Средиземном море в 1901 году. Ныряльщики за губками наткнулись на останки корабля, затонувшего в первом веке до нашей эры. Назначение устройства в течение десятилетий осталось загадкой.

Ученые считают, что механизм был предназначен для предсказания движения планет, фаз Луны, а также лунных и солнечных затмений, цитирует BBC авторов исследования из Университетского колледжа Лондона.

Принцип работу Антикитерского механизма до последнего момента был непонятным , поскольку сохранились только 82 составляющих его элемента — примерно треть всего устройства.

Исследователи выяснили, что концентрические кольца, на которых в устройстве вращаются небесные тела, должны были работать при помощи вложенных друг в друга полых осей.

Остается загадкой, как древнегреческие мастера сумели изготовить столь сложный и точный механизм без токарного станка и других современных инструментов.

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