Археологи в Красноярске раскопали могилу чиновника царской России

Археологи в Красноярске обнаружили захоронение чиновника эпохи императоров Александра I и Николая I. Его личность будут устанавливать, сообщил представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» Александр Тарасов.

«Обнаружено погребение мужчины в возрасте 40-50 лет в деревянном гробу. Предварительные изыскания указывают, что человек был государственным служащим высокого ранга, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий — аналогу современных Минстроя и Минтранса», — цитирует ТАСС Тарасова.

Мужчину похоронили в суконном форменном мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года. Это чин коллежского асессора, его достижение давало служащему право на потомственное дворянство. На мундире имеются серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I.