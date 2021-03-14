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Археологи в Красноярске раскопали могилу чиновника царской России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Археологи в Красноярске обнаружили захоронение чиновника эпохи императоров Александра I и Николая I. Его личность будут устанавливать, сообщил представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» Александр Тарасов.

«Обнаружено погребение мужчины в возрасте 40-50 лет в деревянном гробу. Предварительные изыскания указывают, что человек был государственным служащим высокого ранга, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий аналогу современных Минстроя и Минтранса», цитирует ТАСС Тарасова.

Мужчину похоронили в суконном форменном мундире чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года. Это чин коллежского асессора, его достижение давало служащему право на потомственное дворянство. На мундире имеются серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I.

По словам Тарасова, черты лица найденного чиновника выразительные, череп крупный. Волосы он, скорее всего, зачесывал на лысину, были бакенбарды. «Очень много данных. Скорее всего, мы установим, кто это. Думаю, что это историческая личность», резюмировал ученый.

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