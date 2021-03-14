НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Жители Приангарья остались без Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Фото: © Sibnet.ru

Жители Иркутской области не смогут сжечь чучело Масленицы в воскресенье и лишатся праздничных гуляний из-за штормового ветра, сообщила пресс-служба областного МЧС.

Штормовой ветер обрушился на область в субботу. Сотрудники экстренных служб выезжали по сообщениям об обрыве проводов, падении рекламных баннеров, дорожных знаков. Мэрия Иркутска приняла решение об отмене праздничных гуляний из-за прогнозов синоптиков.

«МЧС… не рекомендует проводить сжигание чучела Масленицы, запланированное на 212 площадках по всему региону. При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшие стуки, по прогнозам синоптиков, в области ожидается усиление ветра до 20-и, а местами в 27 метров в секунду. Шторм принесет с собой сильный снег, метели и похолодание.

Еще по теме
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Плотина в Монголии «убьет» экосистему заповедника в Забайкалье
«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива
смотреть все
Иркутск #Гео
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
Журналист приехал на коне к МИД и сделал предложение Захаровой
Лукашенко прокомментировал свою «роскошную» жизнь
Нелегальный алкоголь найдут из космоса
Подробности
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
Как это работает
•
Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Археологи в Красноярске раскопали могилу чиновника царской России
Сибирь 14.03.2021 12:16
Пенсионеры погибли в горящем доме в Забайкалье
Сибирь 14.03.2021 11:36
Жители Приангарья остались без Масленицы
Сибирь 14.03.2021 11:10
Спортсмены со всего мира устроят заплыв на Байкале
Сибирь 14.03.2021 11:02
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
10942
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3979
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
3945
Microsoft деактивировала классический браузер Edge
2898
Обсуждение (0)
Картина дня
Экс-президент Украины допустил начало большой войны в Донбассе
Журналист приехал на коне к МИД и сделал предложение Захаровой
Лукашенко прокомментировал свою «роскошную» жизнь
Нелегальный алкоголь найдут из космоса
Отношения
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
57
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
56
Путин объяснил проведение крымского референдума
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
39
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Sibnet.Ru