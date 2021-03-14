Жители Приангарья остались без Масленицы

Жители Иркутской области не смогут сжечь чучело Масленицы в воскресенье и лишатся праздничных гуляний из-за штормового ветра, сообщила пресс-служба областного МЧС.

Штормовой ветер обрушился на область в субботу. Сотрудники экстренных служб выезжали по сообщениям об обрыве проводов, падении рекламных баннеров, дорожных знаков. Мэрия Иркутска приняла решение об отмене праздничных гуляний из-за прогнозов синоптиков.

«МЧС… не рекомендует проводить сжигание чучела Масленицы, запланированное на 212 площадках по всему региону. При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшие стуки, по прогнозам синоптиков, в области ожидается усиление ветра до 20-и, а местами в 27 метров в секунду. Шторм принесет с собой сильный снег, метели и похолодание.