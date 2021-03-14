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Журналист приехал на коне к МИД и сделал предложение Захаровой

Источник:
Sibnet.ru
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Болгарский журналист Борис Анзов на коне в папахе и с саблей приехал к зданию МИД России и сделал предложение официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Как рассказал позднее сам Анзов, он в кавказской национальной одежде с группой друзей прибыл к МИД, «чтобы сделать предложение Марии Захаровой». Но она к ним «не вышла», поэтому мужчины «стреляли, станцевали и ушли».

«Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она призналась, что узнала о ситуации «уже потом от коллег и от охраны».

Ранее в полиции сообщили, что задержали у здания МИД России четырех человек в кавказской национальной одежде и с игрушечным оружием. Среди них был корреспондент «Медиа Мост Болгария» Анзов. Теперь ему придется оплатить административный штраф в 500 рублей.

Анзов и Захарова давно знакомы. Он неоднократно на брифингах для прессы делал представителю МИД России подарки, в том числе картину собственного исполнения и национальный болгарский костюм.


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