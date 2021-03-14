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МВД в Красноярске передало в суд дело банды сутенеров

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники следственный части МВД России по Красноярскому краю передали в суд дело банды сутенеров. Фигурантам стали 39 человек, вовлекавшие девушек в бизнес по оказанию интим-услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

В 2018 году оперативникам стало известно, что в городе организован бизнес по оказанию интим-услуг. Информация, поступившая в МВД, подтвердилась. Началось следствие.

Полицейские выяснили, что ранее судимый житель Красноярска решил заняться прибыльным делом, подыскал себе помощников, распределив должности. Одни работали сутенерами, другие возили девушек на авто.

Мужчина определил три «точки», где будут работать девушки. Интимные услуги девушки оказывали в гаражном массиве по улице Грунтовой, саунах, гостиницах, в арендованных квартирах. Деятельность «сотрудников» группы жестко и круглосуточно контролировалась ее руководителем.

Следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении 39 участников группы по статьям 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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