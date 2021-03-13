Компания Lego получила рекордную выручку из-за пандемии

Датский производитель игрушек Lego по итогам 2020 года зафиксировал рекордные показатели выручки и прибыли благодаря высокому спросу на продукцию компании в условиях пандемии коронавируса.

Чистая прибыль по итогам года выросла на 19%, следует из пресс-релиза компании. Она достигла 1,6 миллиарда долларов. Операционная прибыль также подскочила на 19%, а годовая выручка увеличилась на 13%.

Общая прибыль составила почти 7 миллиардов долларов. Отмечается, что это максимальные доходы, полученные компанией в течение одного года. Одновременно компания расширяет свое физическое присутствие на мировом рынке.

Так, в 2020 году открылось 134 новых фирменных магазина Lego по всему миру, в том числе 91 точка в Китае. В 2021 году компания планирует открыть 120 магазинов, 80 из которых будут находиться в КНР.