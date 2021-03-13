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Лукашенко прокомментировал свою «роскошную» жизнь

Источник:
БЕЛТА
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко впервые прокомментировал фильм «Золотое дно», в котором рассказывается о «роскошной жизни» президента Белоруссии. Глава государства отверг все обвинения авторов ленты.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко. При этом президент уточнил, что не смотрел само видео, но ознакомился с его анализом. Он отметил, что постарается изучить ролик самостоятельно.

Лукашенко также подчеркнул, что никогда не позволил бы себе говорить одно, а делать другое. «Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — сказал он о фильме.

Фильм «Золотое дно» о «роскошной жизни» Лукашенко выпустил YouTube-канал NEXTA. Он был опубликован 8 марта. В ролике утверждалось, что президент Белоруссии замешан в коррупционных схемах и владеет дорогой недвижимостью.

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