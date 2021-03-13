Путин объяснил проведение крымского референдума

Президент Владимир Путин объяснил причину, по которой в Крыму был проведен референдум по воссоединению с Россией. Глава государства рассказал об этом в фильме Андрея Кондрашова, отрывок которого показали в эфире телеканала «Россия 24».

Путин уточнил, что крымский референдум провели, чтобы предотвратить трагические события, подобные столкновениям в Донбассе. По словам президента, конечная цель референдума заключалась в том, чтобы дать людям возможность выразить свое мнение.

«Я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — рассказал Путин.

Ранее Путин рассказал журналистам, что перед референдумом был проведен закрытый опрос, результаты которого показали, что 75% жителей Крыма желают воссоединения полуострова с Россией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Киев отказывается признавать результаты голосования.