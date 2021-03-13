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Биткоин побил собственный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость биткоина обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Самая популярная криптовалюта побила собственный февральский рекорд.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин торговался по максимальной цене 59 374 долларов, суточный рост составил 5,81%. Средняя цена по 20 самым популярным биржам составила 59 454 долларов.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд, за февраль криптовалюта подорожала почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. После достижения исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов биткоин стал дешеветь.

Так, 22 февраля биткоин упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов. Однако после этого криптовалюта снова стала дорожать.

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