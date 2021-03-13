«Яндекс» купит лицензию и станет банком

«Яндекс» после срыва сделки по покупке TCS Group Олега Тинькова продолжает попытки войти в банковскую сферу — IT-гигант ведет переговоры о приобретении банка «Акрополь», который принадлежит генеральному директору группы «Связной» Евгению Давыдовичу.

Договор купли-продажи может быть заключен в ближайшее время, передает The Bell со ссылкой на источники на финансовом рынке. Фактически, «Яндекс» планирует приобрести банк, единственным значимым активом которого является банковская лицензия.

«Акрополь» по итогам 2020 года фактически не вел активного банковского бизнеса, на его счетах клиенты держали всего 287 миллионов рублей, три четверти этой суммы приходилось на десять крупнейших вкладчиков.

Активы кредитного учреждения оцениваются в 1,2 миллиарда рублей, капитал — порядка 1 миллиарда. По итогам прошлого года банк понес убытки в 82 миллиона рублей, сейчас он занимает 323-строчку в рейтинге банков «Интерфакс-100».

Источники отмечают, что «Яндекс» не планирует открывать банковские отделения или выдавать кредиты, цель покупки — получить банковскую лицензию. Ранее компания запустила платежный сервис Yandex.Pay, действующая лицензия упростит его работу.