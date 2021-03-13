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Капризова признали «особенным» после матча НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал первый хет-трик в Национальной хоккейной лиги в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис», после чего хоккеиста назвали «особенным».

Россиянин забросил все три шайбы в третьем периоде и был назван первой звездой встречи. Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 4:0. Главный тренер команды Дин Эвасон назвал результативность россиянина удивительной и сказал, что игрок заслужил статус «особенного».

Капризов проводит свой первый сезон в НХЛ, 23-летний россиянин стал вторым новичком в истории «Миннесоты», которому удалось сделать хет-трик в дебютном сезоне. В его активе 23 очка в 25 матчах сезона.

Россиянин подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года, до этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. Капризов является обладателем Кубка Гагарина.

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