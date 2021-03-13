НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального

Источник:
Sibnet.ru
192 3
Фото: © Sibnet.ru

Комитет министров Совета Европы призвал власти России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального и отменить обвинительный приговор, назначенный ему по делу «Ив Роше».

Решение принято на сессии по контролю за исполнением наиболее резонансных постановлений Европейского суда по правам человека. В документе Совет Европы выражает глубокую обеспокоенность из-за замены Навальному условного срока на реальный.

Польша 12 марта представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран, в том числе США, Канады, Японии и Австралии, которые призвали Россию немедленно освободить политика.

Сразу после этого Навального увезли из СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области, где он находился на карантине, переведя политика в исправительную колонию №2 в городе Покров.

Тема: Дела Навального
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
Адвокаты нашли Навального в СИЗО
Евросоюз ввел персональные санкции против России
США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России
смотреть все
Политика #Мир
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
Подробности
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
Как это работает
•
Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция проверит информацию об угоне автобуса под Новосибирском
Сибирь 13.03.2021 13:33
Начальник отдела полиции в Красноярске задержан за получение взятки
Сибирь 13.03.2021 13:12
Военные в Бурятии вернут «Катюшу» на Парад Победы
Сибирь 13.03.2021 09:07
Массовое купание в проруби устроят в Омске на Масленицу
Сибирь 13.03.2021 08:57
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
5024
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4816
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3826
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3765
Обсуждение (3)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

И зарплаты подозрительно работающим! Таким деятелям, например, как в минтруде!

Kleine Mole

Какие законы работают в Крыму?Чья там армия? Паспорта какой страны у жителей Крыма? Какая валюта в обиходе?...

pepelmetal

Видимо очередной будет трясти пробиркой с мукой)?

Kleine Mole

Статья УК о "территориальной целостности РФ" по тебе плачет, дурачок.
Sibnet.Ru