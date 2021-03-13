Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального

Комитет министров Совета Европы призвал власти России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального и отменить обвинительный приговор, назначенный ему по делу «Ив Роше».

Решение принято на сессии по контролю за исполнением наиболее резонансных постановлений Европейского суда по правам человека. В документе Совет Европы выражает глубокую обеспокоенность из-за замены Навальному условного срока на реальный.

Польша 12 марта представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран, в том числе США, Канады, Японии и Австралии, которые призвали Россию немедленно освободить политика.

Сразу после этого Навального увезли из СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области, где он находился на карантине, переведя политика в исправительную колонию №2 в городе Покров.