Полиция проверит информацию об угоне автобуса под Новосибирском

Очевидцы сообщили в соцсетях об угоне автобуса Новосибирск-Карасук вместе с пассажирами. Информация об угоне проверяется, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«В пятницу вечером неизвестный зашел в автобус, который ехал из Новосибирска в Карасук и остановился в месте стоянки в Кочках. Мужчина сел на водительское сидение и поехал. В это время в автобусе находились пассажиры», — сообщается в паблике «АСТ-54».

Затем по словам очевидцев, угонщика задержали в нескольких километрах от Кочек.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации, размещенной в средствах массовой информации. «До настоящего времени в полицию сообщений об угоне пассажирского автобуса не поступало», — сообщила пресс-служба.