Начальник отдела полиции в Красноярске задержан за получение взятки

Следователи задержали начальника отдела полиции №1 в Красноярске за получение взятки в размере 600 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, в феврале к начальнику отдела полиции обратился его знакомый. Он попросил переквалифицировать уголовное дело его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тысяч рублей. В момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Начальник полиции задержан, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по пунктам «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.