Самолет S7 экстренно приземлился из-за отказа двигателя

Борт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Тюмени, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

На борту лайнера А-321 находилось 197 пассажиров, семеро из которых дети. Всех разместили в санитарной зоне. Пассажирам был предоставлен резервный самолет, он уже вылетел в Новосибирск.

Уральская транспортная прокуратура изучает ЧП с авиалайнером, проверку также проводит Уральское следственное управление на транспорте.