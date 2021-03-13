Большунов выиграл масс-старт в финале Кубка мира

Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 километров классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швейцарии.

Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды, второе место в масс-старте занял норвежец Йоханнес Клебо, отставший на 18,4 секунды, третьим стал его соотечественник Пол Голберг.

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира еще в феврале, набрав 1 613 очков. На прошедшем чемпионате мира россиянин также стал обладателем золотой медали в скиатлоне, серебряных наград в эстафете и марафоне, бронзовой медали в командном спринте.

Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 50 километров. При этом пока неизвестно, примет ли Большунов участие в этой гонке.