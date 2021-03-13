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Военный самолет Ан-26 разбился в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1048 / GFDL 1.2

Разбился военный самолет Комитета национальной безопасности Казахстана Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алматы.

На борту самолета находилось шесть человек, передает издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу аэропорта Алматы. Связь с Ан-26 пропала около 17.20 по местному времени, когда самолет заходил на посадку.

На место выехали аварийно-спасательные службы аэропорта. По предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы, при этом два человека выжили, их госпитализировали.

Известно, что самолет принадлежал Пограничной службе КНБ Казахстана и выполнял плановый рейс.

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