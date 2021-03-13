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Женщина с детьми в Новосибирской области погибла на пожаре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в селе Бобровка Сузунского района, где вспыхнул бревенчатый частный дом. Пожарные в течение часа тушили строение, после чего были обнаружены тела хозяйки дома 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына.

«11-летний мальчик вывел из горящего строения четырехлетнего брата до прибытия подразделений пожарной охраны. В настоящий момент они доставлены в реанимацию центральной районной больницы, где им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, старший мальчик пытался разжечь печь, но произошел хлопок и начался пожар.

Жилой дом площадью 49 квадратных метров практически полностью сгорел. На место для работы с родственниками многодетной семьи выехали психологи МЧС из Новосибирска.

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Топ комментариев

turan601

Когда такие новости выкладывают кремлеботы сразу пропадают,максимум могут выложить что типа того- Я например...

Egorka72

Ну не поймут в Европе, что как бы русский народ не ругал власть и Путина - не бывать Навальному президентом...

Drronum

Введут на лисапед права и обложат налогами, осаго надо будет покупать , ремни безопасности монтировать...

pepelmetal

Видимо очередной будет трясти пробиркой с мукой)?
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