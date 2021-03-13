Женщина с детьми в Новосибирской области погибла на пожаре

Женщина и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Новосибирской области, еще два ребенка были доставлены в больницу, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в селе Бобровка Сузунского района, где вспыхнул бревенчатый частный дом. Пожарные в течение часа тушили строение, после чего были обнаружены тела хозяйки дома 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына.

«11-летний мальчик вывел из горящего строения четырехлетнего брата до прибытия подразделений пожарной охраны. В настоящий момент они доставлены в реанимацию центральной районной больницы, где им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, старший мальчик пытался разжечь печь, но произошел хлопок и начался пожар.

Жилой дом площадью 49 квадратных метров практически полностью сгорел. На место для работы с родственниками многодетной семьи выехали психологи МЧС из Новосибирска.