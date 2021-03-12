НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена российского бензина обновила исторический рекорд

Источник:
Finanz.ru
151 1
Фото: © Sibnet.ru

Цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд.

Котировки в ходе пятничных торгов поднимались до 55,75 тысяч рублей за тонну, пробив максимум, установленный в мае 2018 года. Тогда тонна бензина АИ-92 стоила 54,43 тысячи рублей.

Оптовая стоимость взлетела 1,71%. С начала года Аи-92 подорожал на бирже на 12%, Аи-95 — на 10%. При этом вслед за оптом растут розничные цены, эта скорость в 1,5 раза превышают общую инфляцию.

Так, за первую неделю марта средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 на АЗС увеличилась на 11 копеек, или 0,3%. Одновременно индекс потребительских цен прибавил 0,2%, из чего следует, что рост стоимости горючего обгоняет инфляцию.

Минэнерго объясняет происходящее сезонным повышением спроса и заморозками, из-за которых увеличилась потребность основных видах топлива. Ведомство «продолжает регулярный мониторинг топливного рынка», а также рекомендует нарастить нефтепереработку.

Еще по теме
Билл Гейтс приготовил революцию в атомной энергетике
Россия поставила Европе «зеленый» газ
«Аэрофлот» призвал ввести платную регистрацию в аэропорту
ОПЕК неожиданно позволил России увеличить добычу нефти
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
Сибирь 12.03.2021 21:52
Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО
Сибирь 12.03.2021 15:16
Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми
Сибирь 12.03.2021 14:19
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Сибирь 12.03.2021 14:10
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4932
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4734
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3727
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3663
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
34
Бои возобновились в Донбассе
33
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Sibnet.Ru