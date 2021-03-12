Цена российского бензина обновила исторический рекорд

Цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд.

Котировки в ходе пятничных торгов поднимались до 55,75 тысяч рублей за тонну, пробив максимум, установленный в мае 2018 года. Тогда тонна бензина АИ-92 стоила 54,43 тысячи рублей.

Оптовая стоимость взлетела 1,71%. С начала года Аи-92 подорожал на бирже на 12%, Аи-95 — на 10%. При этом вслед за оптом растут розничные цены, эта скорость в 1,5 раза превышают общую инфляцию.

Так, за первую неделю марта средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 на АЗС увеличилась на 11 копеек, или 0,3%. Одновременно индекс потребительских цен прибавил 0,2%, из чего следует, что рост стоимости горючего обгоняет инфляцию.

Минэнерго объясняет происходящее сезонным повышением спроса и заморозками, из-за которых увеличилась потребность основных видах топлива. Ведомство «продолжает регулярный мониторинг топливного рынка», а также рекомендует нарастить нефтепереработку.