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Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Школьник Ай-Херел Шулуу из села Булун-Бажы Республики Тывы спел на слепых прослушиваниях «Голоса» песню Майкла Джексона «Billie Jean» и покорил всех наставников.

Как только 12-летний Ай-Херел Шулуу пропел: «She was more like a beauty queen from a movie scene» — первую строчку песни «Billie Jean» Майкла Джексона, кресло к юному музыканту развернула Светлана Лобода. Позднее повернулся Баста, а за ним и Егор Крид. Все выступление Лобода активно танцевала, а мужчины одобрительно кивали школьнику.

После выступления члены жюри наперебой начали хвалить мальчика из Тувы. Помимо отличного вокала Ай-Херелу Шулуу сделали комплименты по поводу отличного танца в стиле Майкла Джексона.

Тувинский школьник был спокоен при выборе наставника и без лишних колебаний отправился в команду к Басте.

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