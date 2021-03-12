Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»

Западные страны намерены развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V», сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле со ссылкой на данные российских спецслужб.

В частности, Вашингтон через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры собирается «формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам», пишет ТАСС.

Атаку планируют подкрепить тезисами о неэффективности и опасности вакцины, а также инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата, отметил источник.

Одновременно США и их союзники планируют тиражировать разоблачающие материалы о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии, добавил представитель Кремля.

Целевой аудиторией кампании станут европейские страны, зарегистрировавшие «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцину «Спутник V» одобрили в 50 странах с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек.