Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой

Девушка студента Дениса Губарева, которого убил однокурсник возле НГТУ, найдена мертвой, сообщил Sibnet.ru в пятницу информированный источник.

В середине февраля 22-летниймагистрант НГТУ напална однокурсника возле университета. Парень расправился со знакомым 26-летним студентом Губаревым кухонным ножом, нанеся несколько ударов. Пострадавший умер.

Известно, что причиной убийства стала девушка, которая в разное время встречалась с этими молодыми людьми. Именно ее тело было обнаружено без признаков жизни в своей квартире 10 марта.

По факту смерти назначена экспертиза, так как повреждений на теле девушки нет. По данным Telegram-канала Mash, региональный СК начал проверку.