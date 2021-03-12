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Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Девушка студента Дениса Губарева, которого убил однокурсник возле НГТУ, найдена мертвой, сообщил Sibnet.ru в пятницу информированный источник.

В середине февраля 22-летниймагистрант НГТУ напална однокурсника возле университета. Парень расправился со знакомым 26-летним студентом Губаревым кухонным ножом, нанеся несколько ударов. Пострадавший умер.

Известно, что причиной убийства стала девушка, которая в разное время встречалась с этими молодыми людьми. Именно ее тело было обнаружено без признаков жизни в своей квартире 10 марта.

По факту смерти назначена экспертиза, так как повреждений на теле девушки нет. По данным Telegram-канала Mash, региональный СК начал проверку.

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