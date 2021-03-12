Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД

Помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей по просьбе родителей предложил заместитель министра просвещения Денис Грибов. Сейчас помещение детей в специальные центры возможно только по решению суда.

Грибов уточнил, что потребность в таких мерах есть, так как родители зачастую не знают, что делать с трудным ребенком. Однако для помещения несовершеннолетнего в центр при МВД по просьбе мамы или папы требуются изменения в законодательстве, пишет ТАСС.

Представитель МВД России Светлана Ушакова в ходе обсуждения отметила, что около 45 тысяч детей ежегодно уходят из дома, многие из них совершают преступления или сами становятся их жертвами. Из этого числа каждый четвертый совершает уходы из дома повторно.

В прошлом году 849 несовершеннолетних, которые ушли из семей или госучреждений, стали участниками преступлений. Жертвами преступлений стали 144 ушедших из семьи ребенка, 24 были убиты.

При этом детей, самовольно покинувших дома, не помещают в центры временного содержания. Профилактические меры по отношению к таким детям ограничиваются беседами, которые они не воспринимают всерьез.

Кроме этого, суды часто отказываются помещать несовершеннолетних в центры временного содержания, поскольку ходатайства сотрудников полиции слабо подкреплены доказательствами необходимости этой меры.