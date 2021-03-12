Самый большой астероид взял курс на Землю

Астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей 21 марта, сообщается на официальном сайте NASA. Небесное тело станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году на потенциально опасное расстояние.

Диаметр астероида из группы Аполлона — примерно 900 метров, во время сближения с Землей он будет двигаться с аномально высокой скоростью — примерно 124 тысячи километров в час. Он пролетит на расстоянии примерно два миллиона километров от нашей планеты.

Причина аномального поведения астероида — в его сильно наклоненной и вытянутой околосолнечной орбите. Небесное тело совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней, при этом 2001 FO32 то становится ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уходит далеко за Марс.

2001 FO32 относится к категории «потенциально опасных», однако ученые исключают вероятность столкновения его с Землей в ближайшие годы. Астрономы отслеживают его орбиту уже 20 лет, все это время она оставалась стабильной.

По оценкам ученых, 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим так близко к Земле в этом году. Последнее заметное сближение крупного астероида с Землей состоялось 29 апреля 2020 года, тогда Землю навестило небесное тело с номером 1998 OR2.