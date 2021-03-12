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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совет ЕС принял решение продлить на полгода действующие в отношении ряда российских лиц и организаций ограничительные меры «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», сообщила пресс-служба совета.

«Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям», — говорится в сообщении.

Санкции продлены в отношении 177 физических и 48 юридических лиц. Черный список остался прежним, предыдущий раз эти санкции продлевались в сентябре 2020 года. Продление мер вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале» Европейского союза.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с кризисом на Украине впервые были введены 17 марта 2014 года. Также Евросоюз принял ограничительные меры в отношении определенных секторов российской экономики.

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