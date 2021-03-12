НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе

Источник:
РИА Новости
226 5
Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Министерство иностранных дел России предостерегло киевские власти от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — цитирует РИА Новости Захарову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто Зеленский сделает с Донбассом?

Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.

С февраля ситуация в Донбассе начала ухудшаться: украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

Еще по теме
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Украина утвердила «стратегию деоккупации» Крыма
Путин объяснил санкции против России фактом ее существования
Кремль отреагировал на планы Зеленского встретиться с Путиным
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО
Сибирь 12.03.2021 15:16
Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми
Сибирь 12.03.2021 14:19
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Сибирь 12.03.2021 14:10
Новые дороги построят между секторами в Шерегеше
Сибирь 12.03.2021 14:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4894
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4687
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3671
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3560
Обсуждение (5)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
34
Бои возобновились в Донбассе
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Sibnet.Ru