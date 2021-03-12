МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе

Министерство иностранных дел России предостерегло киевские власти от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — цитирует РИА Новости Захарову.

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Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.

С февраля ситуация в Донбассе начала ухудшаться: украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.