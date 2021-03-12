Атомную подлодку «Красноярск» в августе спустят на воду

Вторая серийная атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Красноярск» будет спущена на воду в августе 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Вывод "Красноярска" из эллинга планируется на август 2021 года», — сказал ТАСС источник. Он уточнил, что после этого начнется достройка подлодки на плаву, ее швартовые испытания и испытания ядерного реактора.

По данным источника, передача субмарины «Красноярск» российскому флоту запланирована на конец 2022 года.

Первую серийную АПЛ проекта 885М «Новосибирск» передадут ВМФ России в конце 2021 года. К передаче флоту готовится головная субмарина проекта 885М «Казань». В разных стадиях строительства находятся еще шесть подлодок этого проекта.