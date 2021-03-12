НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Атомную подлодку «Красноярск» в августе спустят на воду

Источник:
ТАСС
197 1
Фото: Олег Кулешов / CC BY-SA 4.0

Вторая серийная атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Красноярск» будет спущена на воду в августе 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Вывод "Красноярска" из эллинга планируется на август 2021 года», — сказал ТАСС источник. Он уточнил, что после этого начнется достройка подлодки на плаву, ее швартовые испытания и испытания ядерного реактора.

По данным источника, передача субмарины «Красноярск» российскому флоту запланирована на конец 2022 года.

Первую серийную АПЛ проекта 885М «Новосибирск» передадут ВМФ России в конце 2021 года. К передаче флоту готовится головная субмарина проекта 885М «Казань». В разных стадиях строительства находятся еще шесть подлодок этого проекта.

Еще по теме
Источник раскрыл преимущества российских «Мистралей»
США выбрали «самые крутые» самолеты России
Ударный беспилотник «Гром» научили управлять роем дронов
Футуролог рассказал, во что превратятся войны будущего
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Техника
Домострой
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Все статьи
Картина дня
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО
Сибирь 12.03.2021 15:16
Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми
Сибирь 12.03.2021 14:19
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Сибирь 12.03.2021 14:10
Новые дороги построят между секторами в Шерегеше
Сибирь 12.03.2021 14:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4894
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4687
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3671
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3560
Обсуждение (1)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Опять дежурные стрелки на "мировой кризис"... Ничего нового. Цены на продовольственную линейку выросли...

Иркут 69

Мир праху его. Сколько людей в мире, благодаря его таланту, приобщились к музыке... 👆

karuto

А потом миллион человек расстреляют, а миллион загоняет в концлагеря, после чего полуостров можно будет...

turan601

Само страшное даже ни то что в нищете живем, а то что пару поколений потеряно(отупление,обыдление,спаивание)...
Sibnet.Ru