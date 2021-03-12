Больше половины россиян мечтают уволиться

Около 63% жителей России готовы уволиться, но если им будут платить 143 тысячи рублей в месяц, то они останутся, сообщает сервис Работа.ру.

Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники из области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить свое текущее место работы.

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении — из этой сферы хотели бы уволиться половина респондентов.

При этом в среднем жители России были бы готовы остаться на нелюбимой работе за зарплату в 143 тысячи рублей ежемесячно. В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.