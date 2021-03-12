НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Больше половины россиян мечтают уволиться

Источник:
Sibnet.ru
263 1
Фото: © Sibnet.ru

Около 63% жителей России готовы уволиться, но если им будут платить 143 тысячи рублей в месяц, то они останутся, сообщает сервис Работа.ру.

Чаще других специалистов хотели бы уволиться представители сферы охраны (69%), а также работники из области торговли (68%). Столько же сотрудников транспортной сферы (68%) готовы сменить свое текущее место работы.

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении — из этой сферы хотели бы уволиться половина респондентов. 

При этом в среднем жители России были бы готовы остаться на нелюбимой работе за зарплату в 143 тысячи рублей ежемесячно. В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

Еще по теме
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Паталогоанатомам в Новосибирске предложили самые высокие зарплаты
Менее четверти россиян всегда получали зарплату вовремя
Расширены возможности досрочного выхода на пенсию
смотреть все
Экономика #Рынок труда
О самом главном
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Картина дня
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО
Сибирь 12.03.2021 15:16
Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми
Сибирь 12.03.2021 14:19
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Сибирь 12.03.2021 14:10
Новые дороги построят между секторами в Шерегеше
Сибирь 12.03.2021 14:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4894
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4687
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3671
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3560
Обсуждение (1)
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
34
Бои возобновились в Донбассе
31
Зеленский нанес «сильный удар» по России
Sibnet.Ru