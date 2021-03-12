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Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: N 3 14 15 92 65 / CC BY-SA 4.0

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Михельсон подчеркнул, что Таллинн никогда не признает полуостров частью России. «Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма», — цитирует РИА Новости Михельсона.

По его словам, для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и «неустанное» продвижение своих интересов со стороны самой Украины.

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