Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Михельсон подчеркнул, что Таллинн никогда не признает полуостров частью России. «Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма», — цитирует РИА Новости Михельсона.

По его словам, для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и «неустанное» продвижение своих интересов со стороны самой Украины.