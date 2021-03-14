Эксперт развеяла мифы о выгоде кредитных карт

Кредитные карты с льготным периодом могут принести клиенту банка лишь временные и незначительные выгоды, уверена доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева.

«Заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора», — приводит агентство «Прайм» слова Исаевой.

В основе кредитной карты с льготным периодом лежит кредит. А кредит по определению не может быть бесплатным — это тогда нарушает его сущность как экономической категории. Поэтому прежде всего кредитки выгодны самим банкам.

Эксперт отметила, что для максимально эффективного использования кредиток требуется серьезная самоорганизация и финансовая подкованность, начиная с момента ознакомления с условиями договора и порядком расчета процентов за пользование.

«Это "интеллектуальная выгода" от вложения в свое образование и повышение финансовой грамотности, но говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно», — заключила Исаева.