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Банкир рассказал о «сроке жизни» монет в России

Источник:
Радио Sputnik
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Обращение монет в России зависит от регулирующих органов, делающих сейчас все возможное, чтобы сократить их объем, сказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

«Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается», — пояснил Тосунян в интервью радио Sputnik.

По его словам, монеты с копеечным номиналом уже практически вышли из оборота. «Пять, десять рублей — это все-таки пока еще деньги. Десять рублей — это фактически 10 центов, чуть больше», — отметил эксперт.

«Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем пять-десять лет», — считает Тосунян.

Многое зависит от курса рубля. В случае обесценивания национальной валюты даже десятирублевая монета не будет самоокупаться, заключил эксперт.

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