Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»

Минтруд предложил перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет, например, новыми джипами.

Сейчас, чтобы семья могла получить помощь от государства, ее «белые» доходы должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого выплаты могут получать люди с серыми явно высокими доходами,

Минтруд предложил изменить правила получения пособий. Теперь бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека. Также детские выплаты не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами, приводит «Коммерсантъ» инициативу ведомства.

В то же время семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на поддержку.



