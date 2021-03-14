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Экономический спад посчитали главной угрозой для Путина

Источник:
The New York Times
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экономический спад в России, вызванный западными санкциями и низкими ценами на нефть, ударил по «Крымскому консенсусу» — одной из основ поддержки россиянами президента России Владимира Путина, считает обозреватель The New York Times Эндрю Крамер.

«Опросы общественного мнения в течение нескольких лет фиксировали изменения в национальных настроениях, на отход от того, что называли "Крымским консенсусом"», — пишет Крамер. По его словам, после возвращения Крыма в 2014 году россияне сплотились вокруг фигуры Путина, но ситуация с тех пор изменилась.

Автор статьи отмечает, что в России соперничество между «эффектом сплочения вокруг флага», порождаемого напористой внешней политикой, и гневом по поводу спада в экономике, часто называют битвой между телевизором и холодильником.

Сплочение вокруг флага перестало быть противоядием от недовольства широких слоев россиян, считает российский политолог Екатерина Шульман. Холодильник стал побеждать. Средняя реальная заработная плата россиян с поправкой на инфляцию снижалась с 2014 года. Сейчас она на 10% ниже, чем семь лет назад.

По мнению Крамера, недавние протесты неслучайно перекинулись из состоятельных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — в отдаленные регионы России, которые острее переживают экономические трудности. «Эти регионы считались очагами поддержки Путина», — заключает он.

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