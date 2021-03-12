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Новосибирских предпринимателей обвинили в даче взяток министру Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи предъявили обвинение двум предпринимателям из Новосибирска. Их обвиняют в даче взяток задержанному ранее министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику, сообщается СУ СК региона.

Обвиняемыми стали 28-летний гражданин Республики Казахстан, фактически проживающий на территории Новосибирской области, и 32-летняя жительница Новосибирска, руководившие двумя коммерческими организациями.

По версии следствия, с июля прошлого года по февраль нынешнего они, действуя группой лиц по предварительному сговору, в Горно-Алтайске передали министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику частями взятку в общей сумме 13 миллионов рублей.

Вознаграждение чиновник с помощником получили за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение их последующего беспрепятственного принятия и своевременной оплаты.

Мужчину заключили под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде. Ранее в деле министра здравоохранения и его помощника фигурировала сумма взятки общей сложностью в 4,6 миллиона рублей. Накануне Коваленко и помощник Туюнчеков были арестованы на время следствия по решению суда.

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