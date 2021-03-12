Доступ к фильму про Крым ограничили за «шокирующие материалы»

Фото: © кадр из фильма «Крым. Путь на Родину»

YouTube ограничил доступ к полнометражному документальному фильму «Крым. Путь на Родину» 2015 года, видеохостинг посчитал, что проект содержит шокирующие материалы.

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение о просмотре самомстоятельно», — говорится в сообщении видеохостинга.

«Крым. Путь на Родину» снял журналист Андрей Кондрашов в 2015 году. В фильме говорится о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму.

Помимо реконструкции многих событий того времени, в фильме есть большое интервью с президентом России Владимиром Путиным, который лично отдавал распоряжения вооружённым силам, взявшим Крымский полуостров под свой контроль.

Также в фильме раскрыты неизвестные подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины Виктора Януковича, рассматривавшегося Россией в качестве легитимного президента Украины.

За шесть лет с момента выхода документального проекта, «Крым» посмотрели более 13 миллионов пользователей Сети.