Новые дороги построят между секторами в Шерегеше

Четыре новые автодороги появятся на горнолыжном курорте Шерегеш в ближайшие два года, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Строительство дубля существующей дороги от поселка к сектору А (стоимость проекта — 202 миллиона рублей) и проезд от сектора А в сектор Б (110 миллионов рублей) запланировано на этот год.

В 2022 году должны сдать автодороги от поселка до сектора Б (286 миллионов рублей) и до сектора Е (165 миллионов рублей).

Также будут реконструированы сети водоснабжения, чтобы обеспечить поселок и курорт чистой водой. Готов проект комплексного благоустройства территории общего пользования сектора А, сейчас в него вносятся окончательные правки. На его реализацию ориентировочно необходимо 200 миллионов рублей.