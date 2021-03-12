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Следователи проверят возможное отравление школьников в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи начали проверку после жалоб родителей на отравление детей в одной из школ Барнаула, сообщается на сайте СКР по Алтайскому краю.

Изначально появилась информация о том, что 144 ученика школы №128 в Барнауле обратились к медикам с симптомами отравления: рвота, расстройство желудка, температура. По предварительным результатам проверки выяснилось, что заболевшим были поставлены диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ.

Однако позже мэрия Барнаула сообщила, что 144 ребенка отсутствовали в школе по разным причинам, при этом из них у 10 человек симптомы гастроэнтерита, а диагноза отравления ни у кого нет.

Тем не менее, следователи начали проверку по сообщению о возможном отравлении школьников. Как уточняет ведомство, по предварительным данным, несколько старшеклассников вечером 10 марта 2021 года почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Родители обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания в образовательном учреждении, так как дети в этот день обедали в школьной столовой.

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